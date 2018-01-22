Известный производитель видеокарт Nvidia обратился к ряду европейским ритейлерам с просьбой принять меры для ограничения продаж видеокарт, пользующихся высоким спросом среди майнеров криптовалют. Об этом говорится в заявлении представителей немецкого подразделения Nvidia, сообщает TechSpot.

Так, компания порекомендовала ритейлерам не продавать больше двух видеокарт для майнинга в одни руки во избежание дефицита на рынке.

«Чтобы обеспечить игрокам надежный доступ к устройствам GeForce, мы рекомендуем нашим торговым партнерам установить соответствующие правила, которые позволили бы удовлетворить текущий объем спроса», — заявил представитель Nvidia в Германии Борис Бельс.

Он также отметил, что компания обеспокоена продолжающимся ажиотажем на рынке. Последний спровоцировали именно майнеры, активно скупающие видеокарты для добычи криптовалют.

В то же время, представитель Nvidia подчеркнул, что это лишь рекомендации от производителя.

Тем не менее, как отмечает ComputerBase, несколько европейских розничных и интернет-магазинов все уже установили рекомендуемые ограничения. В их числе немецкий ритейлер Caseking, а также британские Overclockers и Scan.

По материалам TechSpot и ForkLog

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