Наталья Касперская: биткоин - разработка американских спецслужб

В ходе выступления в университете ИТМО гендиректор InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская заявила, что биткоин является разработкой американских спецслужб. Фотографии с мероприятия опубликовала у себя в Facebook доцент кафедры информатики и прикладной математики Ирина Радченко.

«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. «Приватизирована» как интернет, GPS, TOR. Фактически — Доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», — говорится на одном из слайдов.

Презентация Касперской называлась «Современные технологии — основы информационных и кибер-войн» (авторская орфография сохранена) и была посвящена информационным войнам и цифровому суверенитету.

Что касается таинственного создателя биткоина Сатоши Накамото, то, по мнению Касперской, на самом деле под псевдонимом скрывается «группа американских криптографов».

В то же время утверждается, что более 25% всех биткоинов находятся в руках «основателей», 927 человек владеют 50% всех монет, а 64% биткоинов — «спят». А криптовалютные биржи Касперская напрямую сравнивает с «МММ».

Стоит отметить, что в презентации «досталось» и другим иностранным компаниям и организациям. Например, Касперская предостерегает, что любые ограничения или повышенные сборы для России со стороны торговой площадки Ebay и ее платежной системы PayPal могут «нарушить экономический баланс и логистику предприятий».

Кроме того, Касперская отметила, что системам Visa и Mastercard «известны все персональные данные, размеры зарплат, места работы, развлечений и покупок российских граждан», при этом «все карты или процессинг могут быть заблокированы удаленно».

В свою очередь сайты Booking.com и Agoda, по словам Касперской, «могут в один момент отключить продажи российским гостиницам и турагентствам», поскольку «своей системы бронирования у России нет».

На другом слайде говорится, что смартфон не является личным устройством пользователя. По мнению Касперской, это «удаленно контролируемое устройство, проданное владельцу для его развлечения, работы и одновременной слежки за ним».

Презентация Натальи Касперской прошла в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики на церемонии открытия учебного центра «ИТМО–Инфовотч», созданного компанией InfoWatch.

Напомним, ранее Наталья Касперская заявила, что создание национальной криптовалюты позволит обеспечить защиту государства от финансовой пирамиды биткоина.

Источник: ForkLog

(Всего прочитано 11 раз, из них 1 посещений сегодня)