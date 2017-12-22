Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал революционный Декрет о развитии цифровой экономики, который уделяет значительное внимание развитию криптовалют, майнингу и блокчейну. Об этом сообщает интернет-издание ForkLog.

Так, документ устанавливает рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также вводит налоговые льготы на криптовалютные операции. В течение трех месяцев после принятия декрета Нацбанк должен разработать нормативно-правовую базу для дополнительного регулирования отрасли.

Согласно Декрету, юрлица-резиденты и нерезиденты Беларуси вправе владеть токенами, создавать и размещать собственные блокчейн-активы через резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), а также приобретать и отчуждать цифровые активы или совершать с ними иные операции исключительно через крипто-биржи и специализированных операторов.

Физлица же вправе осуществлять майнинг, приобретать, обменивать и отчуждать токены за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать их. При этом майнинг, покупка и отчуждение токенов не рассматривается, как предпринимательская деятельность, а до 1 января 2023 года любая прибыль от операций с токенами не признается объектом налогообложения.

Майнинг, деятельность бирж и операторов обмена криптовалют, согласно документу, не относится к банковской деятельности. Регулировать крипто-биржи и мониторить их деятельность будет Национальный банк Беларуси.

«Президент Беларуси поддержал все идеи и инициативы IT-сообщества. Декрет еще до подписания в прессе иногда называли революционным. По сути он таковым и является. В Беларуси действительно создаются одни из лучших в мире условий для развития IT, хай-тека в целом, бизнесов на основе технологии блокчейн и многого другого», — отметил глава Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

Добавим, что текст Декрета пока официально не опубликован, поэтому дата его вступления в силу неизвестна.

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