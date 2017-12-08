Международная платежная система VISA приостановила обслуживание карт, выданных банками Туркменистана. Об этом сообщает «Радио Азатлык» со ссылкой на источники в одном из министерств республики.

По их словам, все расчеты по VISA были приостановлены еще с 1 декабря 2017 г. Поводом для таких мер со стороны VISA стала задолженность туркменских банков перед платежной системой: к настоящему моменту долг за расчетные операции составляет $30 млн — и это только за обслуживание переводов. По словам еще одного собеседника, эта задолженность накопилась в течение нескольких месяцев.

Более того, недовольны в VISA и ограничениями, которые власти республики регулярно вводят в финансово-кредитной сфере и которые наносят ущерб репутации платежной системы.

«Ограничения по пластиковым картам VISA существуют уже давно и постоянно ужесточаются. А в последние несколько недель некоторые туркменские пользователи вообще не могут пользоваться платежной системой», — говорится в публикации.

Так, находящиеся в Турции граждане Туркменистана ранее жаловались, что не могут произвести оплату в торговых точках или снять деньги в банкоматах. До этого, в начале ноября власти ввели дополнительные ограничения, позволяющие обналичивать не более $50 в день.

Добавим, что VISA начала работать в Туркменистане в 1994 году. Тогда картами VISA могли пользоваться только иностранцы и только через четыре года Внешэкономбанк республики начал выдавать карты и местным клиентам.

По материалам Росбалт

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