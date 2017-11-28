28 ноября цена криптовалюты биткоин впервые в истории достигла пятизначной отметки, преодолев психологический барьер в $10 000. Об этом сообщает интернет-издание Forklog.

Так, по данным аналитического сервиса Coinmarketcap, в настоящий момент средневзвешенная цена “цифрового золота” находится в районе $10 050. Интересно, что цена биткоина на южнокорейских и японских биржах значительно выше и достигла долгожданной отметки намного раньше остальных криптовалютных площадок:

На сегодняшний момент капитализация первой криптовалюты составляет $167,9 млрд, что больше рыночной стоимости транснациональной финансовой корпорации Mastercard ($161,7 млрд). Индекс доминирования биткоина — 54,2%.

Добавим, что с начала 2017 года “цифровое золото” подорожало примерно в десять раз. При этом, в последние месяцы рост первой криптовалюты значительно ускорился. По данным CoinDance, лишь за последние 30 дней биткоин вырос более чем на 60%.

Среди главных причин роста биткоина можно выделить экспоненциальный рост спроса при ограниченном предложении, отмена спорного хардфорка SegWit2x, развитие инфраструктуры, интерес институциональных инвесторов и постепенная интеграция криптовалют в мир традиционных финансов. В частности, оптимизм криптоинвесторов подогревается ожиданием добавление фьючерсов на биткоин на крупнейшем североамериканском рынке деривативов CME Group.

В то же время, в последнее время биткоин все чаще подвергался нападкам со стороны известных личностей мира традиционных финансов. Так, в сентябре глава американского финансового холдинга JPMorgan Chase Джейми Даймон назвал биткоин «мошенничеством» и пообещал уволить «тупых криптотрейдеров». Два месяца спустя глава Interactive Brokers Томас Петерфи выкупил целую страницу The Wall Street Journal, чтобы предупредить об «угрозе биткоина».

С другой стороны, по мнению главы Чикагской товарной биржи Терри Даффи, фьючерсы будут способствовать снижению волатильности биткоина. А представители британского Old Mutual Gold & Silver Fund убеждены, что биткоин способен вернуть золоту статус мировых денег.

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