Скандально известный основатель некогда крупнейшей крипто-биржи Mt Gox Марк Карпелес намерен возродить биржу. Для этого ему нужно собрать в ходе $245, которые он намерен собрать, в том числе через ICO, написал он в своем блоге.

«Запуск ICO для привлечения денег, чтобы возродить Mt Gox. Это видится мне довольно сложной задачей, как с юридической точки зрения, так и в контексте гарантий, что это удастся сделать. В случае, если будет собрано недостаточно средств, то они могут быть использованы для выполнения обязательств, что все-таки лучше, чем ничего», — заявил своим подписчикам Карпелес.

Также основатель Mt Gox предложил любому, кто владеет необходимой суммой денег и заинтересован в рекапитализации биржи, связаться с ним по его электронной почте для обсуждения деталей. При этом Карпелес логично предположил, что вряд ли среди будущих инвесторов будут те, кто в 2014 году потерял солидные суммы денег из-за банкротства биржи.

Напомним, биржа Mt Gox базировалась в Токио и на первоначальном этапе через нее проходило порядка 70% всех сделок с биткоином. В начале 2014 года MtGox обвинили отмывании денег, после чего она прекратила работу. Сам Марк Карпелес позже утверждал, что платформу атаковали хакеры, но опубликованное в апреле 2015 года исследование японской компании WizSec показало, что MtGox начала выводить средства еще в 2011 году, а к 2013 году биржа уже почти обанкротилась. Потери инвесторов MtGox оцениваются в 850 000 BTC. На тот момент эта сумма составляла около $480 млн.

По материалам Forklog

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