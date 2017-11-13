В понедельник, 13 ноября, цена криптовалюты биткоин продемонстрировала уверенный рост до отметок выше $6700 после значительного падения на прошлой неделе.

Как передает Forklog, по состоянию на 15:00 МСК средневзвешенный курс первой криптовалюты на Coinmarketcap составлял $6644. На чуть более высоких отметках идут торги на Bitstamp ($6730), в то время как на Bitfinex максимальный на данный момент показатель составлял $6626.

Напомним, в среду, 8 ноября, курс биткоина обновил рекорд и составил $7 882. Затем за следующие пять дней криптовалюта потеряла 29%, отмечает Bloomberg. 12 ноября курс первой криптовалюты и вовсе опускался почти до $5 500.

Одновременно с этим на рынке наблюдался беспрецедентный рост форка Bitcoin Cash. Однако продолжительным он не оказался – менее чем за сутки цена этой монеты опустилась с $2400 до $1100.

На этом фоне оказался плотно забит неподтвержденными транзакциями мемпул биткоина, при том, что большая их часть была на небольшие суммы с очень низкими комиссиями. По мнению экспертов и пользователей соцсетей, все это говорит о спланированной атаке. Но есть надежда и на то, что благодаря возросшей прибыльности майнинга BTC в ближайшее время ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

(Всего прочитано 13 раз, из них 8 посещений сегодня)