Российское представительство процессинговой компания ChronoPay (ООО «Хронопэй Восток») подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия Тинькофф Банка. Причина — одностороннее расторжение банком эквайрингового договора с ChronoPay, сообщает РБК.

Представители ChronoPay расценивают действия кредитной организации как «недобросовестные». При этом 11 октября Тинькофф Банк приобрел 55%-ю долю прямого конкурента ChronoPay — платежного сервиса CloudPayments. Свои же условия договора с банком в ChronoPay назвали «кабальными» и «невыгодными».

Как указывают в компании, договор с Тинькофф Банком не предполагал его одностороннего расторжения. В ChronoPay также обвинили банк в «грубом нарушении» при возврате средств из «причитающейся» компании комиссии и в компенсации рисков за счет комиссионных средств платежной системы.

«По нашему мнению, банк Тинькова нарушил все, что можно в отношениях с нами, как с точки зрения ГК, так и правил платежных систем. Вместо хоть какого-то вменяемого объяснения по нашим искам мы прочитали какие-то малосвязанные с реальностью заявления Тинькова в СМИ», — заявил гендиректор ChronoPay Павел Врублевский.

Между тем, в уведомлении Тинькофф Банка о расторжении договора говорится о праве каждой из сторон расторгать договор в одностороннем порядке.

Напомним, что 17 октября ChronoPay подала иск к Тинькофф Банку и пожаловалась на него в ЦБ, обвинив организацию в нарушении договора по эквайрингу. При этом в Тинькофф Банке сообщили, что ChronoPay допускала задолженности по операциям своих клиентов, а сам банк «неоднократно» направлял об этом предупреждения. «Задолженности приняли постоянный характер и требования по возмещению средств не удовлетворялись», — поясняли в кредитной организации.

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