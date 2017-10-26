Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Троицкий направил в Роспатент заявки на регистрацию сразу трех товарных знаков: Bitcoin, Etherium и Etherium Classic. Бизнесмен намерен выпускать под этими брендами алкогольные напитки, в частности, водку, сообщают «ВЕДОМОСТИ Урал».

По словам уральского предпринимателя, он собирается использовать названия цифровых валют при выпуске товаров по 33-му классу международной классификации товаров и услуг (алкогольные напитки). При этом он воздержался от оценок возможной выручки от реализации «криптовалютного зелья».

«Не могу сказать пока, как это будет выглядеть, и когда именно будет выпущен товар с названием криптовалюты. Но уверен, что это может быть полезным, поэтому и подал заявку на регистрацию, а дальше что с этим делом делать, будет видно», — рассказал Троицкий.

С момента подачи заявки регистрация товарного знака занимает около года. При этом законодательство не мешает конкретному лицу использовать по своему усмотрению товарные знаки, если оно уверено, что не нарушает ничьих прав или интересов.

Маркетологи неоднозначно оценивают коммерческий эффект от водки с названием «Биткоин». «Попробуйте положить это название на ситуацию поведения за столом и разговором за столом и тогда поймете, что водка «Биткоин» — это всего лишь напиток несколько подарочного и ироничного свойства, а не постоянного употребления», — пояснил изданию Life.ru член Гильдии маркетологов Николас Коро.

В свою очередь президент Гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что успешность товара будет зависеть от объема вложенного ресурса. «Если у бизнесмена много денег, хорошие юристы и есть понимание, что в течение двух лет не будет проблем с юридической чистотой при использовании названия «Биткоин», хватит ресурсов, чтобы зайти со своей продукцией хотя бы в пять мегаполисов, осуществлять сбыт продукта в премиальных сетях, то эта история может быть успешной», — заявил он.

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