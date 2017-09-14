Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами, предупредила об опасности «криптомании» и подчеркнула, что регулятор не намерен легализовывать использование криптовалют как денежных средств. Об этом она заявила в ходе XV Международного банковского форума ассоциации «Россия», который проходит в Сочи.

«Сейчас много разговоров про криптовалюты. Я могу сказать, что у нас, конечно, позиция жестче, чему позиция Анатолия Геннадьевича (Аксакова. — Прим.Ред.). Мы видим, что криптомания опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют. Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средств, которые применяются при расчетах за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам… Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды. Стоимость во много растет из-за того, что вовлекается в эти схемы все большее количества участников», — сказала Набиуллина.

«Конечно, большой вопрос в том, нужно ли легализовать. Мы пирамиды вообще-то с вами не легализуем. Нужно предупреждать инвесторов о высоких рисках этой высокорисковой спекулятивной инвестиции, которую делают наши граждане», — добавила председатель Банка России.

Источник: RNS

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