BTCSearch: фикция, замаскированная под реальный проект
14 сентября стартовало pre-ICO на первый взгляд интересного с точки зрения цифровых инвестиций проекта BTCSearch. Запуск сервиса, платящего сатоши за любой поисковой запрос, сегодня чуть ли не на каждом углу рекламируют жадные до криптовалют интернет-юзеры.
Изначально BTCSearch действительно подкупает своей простотой и открытостью. После регистрации вы будете получать по 25 сатоши за каждый запрос через данную систему интернет-поиска. Во избежание злоупотреблений, сервис «раздает» сатоши не чаще 1 раза в 5 минут. Получить до 170 сатоши можно и за переходы по редко всплывающим ссылкам в контекстной рекламе поисковика.
Кстати, вывод денег из BTCSearch доступен после накопления 50 тыс. сатоши на личном счете. Есть у проекта и реферальная программа, подробности которой на его сайте, к сожалению, не раскрываются.
В преддверие pre-ICO редакция MoneyNews пообщалась с руководителем проекта Михаилом М. Уточнить его фамилию, к сожалению, так и не удалось. Как выяснилось из разговора с Михаилом М. в чате Telegram, у BTCSearch действительно грандиозные планы. С 14 сентября токены-акции сатоши-поисковика, доступные на платформе WAVES, уже можно покупать на сайте ico.btcsearch.net.
От интервью MoneyNews с неудобными вопросами Михаил М. отказался, вместо этого предложив нашей редакции обменяться траффиком. На наш вопрос, «какую принципиальную ценность представляет проект, помимо халявной раздачи биткоинов», господин Михаил ответил гордым молчанием.