С сегодняшнего дня в Китае частным лицам и организациям запрещено привлекать средства посредством ICO (Initial Coin Offering). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление Народного банка Китая и ряда других финансовых регуляторов.

Такая практика, представляет собой незаконное финансирование, считает главный банк Поднебесной.

В совместном заявлении указывается, что частные лица и организации, которые ранее завершили ICO, должны принять меры по возвращению привлеченных средств.

По данным агентства «Синьхуа», в этом году в Китае проведено 65 ICO, в ходе которых привлечено $394,6 млн от 105 тыс. инвесторов. Такую информацию китайское издание приводит со ссылкой на данные правительственной организации, занимающейся мониторингом финансовой активности.

По материалам RNS и Reuters

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