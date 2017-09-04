В Китае запретили проводить ICO
С сегодняшнего дня в Китае частным лицам и организациям запрещено привлекать средства посредством ICO (Initial Coin Offering). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление Народного банка Китая и ряда других финансовых регуляторов.
Такая практика, представляет собой незаконное финансирование, считает главный банк Поднебесной.
В совместном заявлении указывается, что частные лица и организации, которые ранее завершили ICO, должны принять меры по возвращению привлеченных средств.
По данным агентства «Синьхуа», в этом году в Китае проведено 65 ICO, в ходе которых привлечено $394,6 млн от 105 тыс. инвесторов. Такую информацию китайское издание приводит со ссылкой на данные правительственной организации, занимающейся мониторингом финансовой активности.
По материалам RNS и Reuters