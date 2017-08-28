Российский Минфин выступил с новой позицией по отношению к криптовалютам. Теперь предлагается запретить продажу биткоинов частным лицам.

Министерство собирается приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что доступ к таким операциям купли/продажи получат только квалифицированные инвесторы.

Напомним, в начале июня Минфин предлагал рассматривать криптовалюты как «иное имущество», что позволило бы оградить криптоактивы от операций по отмыванию денег и взимать налоги с криптовалютных транзакций.

Также Алексей Моисеев заявлял о том, что государство хочет идентифицировать покупателей криптовалюты. Позднее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил Центробанку использовать японский опыт регулирования криптовалют.

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