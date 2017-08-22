Российский блокчейн-стартап Soundchain столкнулся с трудностями при выводе денег с криптовалютной биржи Poloniex. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение в соцести Facebook основателя стартапа Артема Абаева.

По словам Абаева, предпринимателям не удается вывести из кошелька в Poloniex пятизначную сумму в долларах. Наложение ограничений на вывод средств Абаев связывает с изменениями, внесенными 1 августа в пользовательское соглашение биржи, согласно которым клиенты сервиса не могут быть резидентами стран, против которых США ввели режим торгового эмбарго.

Согласно данным Coinmarketcap, американская Poloniex занимает второе место по обороту сделок среди всех криптовалютных бирж мира, торгующих биткоинами.

«Мы столкнулись с проблемой вывода всех средств нашего проекта на аккаунте нашего финансового директора с биржи Poloniex. В результате этого наша операционная деятельность вскоре может быть заморожена, так как биржа Poloniex не дает нам вывести средства по непонятным причинам. Эти средства мы собрали в ходе предварительной продажи среди своих друзей и планировали потратить на запуск первого раунда финансирования нашего проекта, масштабирования команды и подготовку к публичной презентации проекта. Мы арендуем офис, нам надо платить аренду, зарплату сотрудникам. Наши проблемы никого не интересуют», — написал Артем Абаев в сервисе онлайн-публикаций Telegraph.

После того как владелец аккаунта отправил запрос в службу техподдержки биржи на закрытие счета и вывод средств, Poloniex прислала письмо, в котором говорилось, что ее услуги более не распространяются на его аккаунт. Площадка объяснила это тем, что владелец аккаунта, по ее данным, является резидентом страны, в которой деятельность Poloniex более не ведется и посоветовала «немедленно» вывести средства со счета.

«Чтобы подтвердить вывод средств, пользователю необходимо пройти по специальной ссылке в письме», — объясняет Абаев. Однако в присланном предпринимателям письме ссылка не работала, о чем они уведомили службу поддержки биржи. «Мы приложили скриншот о невозможности самостоятельного вывода, так как ссылки на подтверждение вывода по почте не работают. После этого служба поддержки больше не отвечает на наши запросы», — говорит Абаев. Ответа от биржи предприниматель ждет уже примерно неделю.

Как утверждает основатель Soundchain, его стартап не единственный, кто ранее уже пострадал от подобных действий Poloniex.

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