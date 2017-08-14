Скандальный российский предприниматель Герман Стерлигов собирается заняться торговлей криптовалютой. С этой целью он открывает первый официальный магазин биткоинов в России, сообщает Ura.ru.

По словам бизнесмена, известного как первого в РФ долларового миллиардера, операции с биткоинами не урегулированы действующим российским законодательством и не запрещены. Стерлигов услышал недавнее заявление Путина, в котором президент высказался с позитивным посылом по криптовалютам. После этого предприниматель решил заняться открытой продажей биткоинов за наличные и безналичные деньги, запустив соответствующие группы в соцсетях.

При этом Герман Стерлигов подчеркнул, что его новое детище будет далеко не для широкой аудитории потребителей. «У нас дорогой магазин для богатых клиентов. Минимальная сумма покупки 60 млн руб», — пояснил он.

Также Стерлигов уточнил, что в его деятельности исключен обман, так как до продажи все биткоины будут на его счете.

«Следите за биржевым курсом биткоина. Имейте в ввиду, что мой курс на час продажи будет всегда выше биржевого», — заключил хозяин первого российского магазина по продаже криптовалюты.

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