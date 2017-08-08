Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков подверг очередной критике «Рокетбанк» (входит в ГК «Открытие»), у клиентов которого в минувшую субботу вечером перестали работать карты из-за технического сбоя. На своей странице в Twitter Тиньков написал, что ему «жалко» банк и тех, кто пользуется его услугами.

Известный предприниматель недоумевает, почему люди доверяют свои деньги «каким-то там хипстерам». Тиньков также предположил, что «Рокетбанк» «отлетал свое» и разместил ссылку для заказа карты «Тинькофф Банка».

Чёто хипстеры какие-то блудников @rocketbank , выбирают себе всегда странные банки. Жалко их даже, бедненькие.. особенно жаль их клиентов — Oleg Tinkov (@olegtinkov) 5 августа 2017 г.

Стеб Тинькова не остался незамеченным в комментариях к его твитам. Ряд пользователей упрекнули главу банка в резких формулировках по отношению к коллегам и их клиентам. На это техподдержка «Тинькофф Банка» ответила, что «не существует этических норм по таким вопросам».

Напомним, что в минувшую субботу клиенты банка «Открытие» и его партнера «Рокетбанка» жаловались на проблемы с банковскими картами. Работоспособность сервисов была восстановлена в ночь с 5 на 6 августа. В качестве причины было озвучено повреждение оптоволоконного кабеля в головном ЦОДе.

По словам управляющего директора по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексея Карчажкина, временные трудности в работе части банкоматов и части карт банка затронули не более 1,5% клиентов банка. В качестве компенсации «Открытие» решил подарить всем столкнувшимся с техническими трудностями клиентам кэшбэк по картам в размере 5% до конца августа на оплаты в ресторанах, кафе и кино.

Интересно также отметить, что в сентябре 2015 года Олег Тиньков заявлял о своей готовности купить «Рокетбанк» за $1 млн долларов в качестве «игрушки» для своих сыновей.

По материалам Inc.

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