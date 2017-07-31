Команда энтузиастов из Сочи запустила криптовалюту под названием HUINYA и уже ведет сбор средств (pre-ICO). Несмотря на кажущуюся абсурдность идеи, ее авторам уже удалось найти первых инвесторов. Об этом в соцсети Facebook написал один из создателей новой цифровой валюты Игорь Кузнецов.

«Люди, это смешно, но мы собрали кучу денег)) Уже восемь счастливых инвесторов. Сумма pre-ico возросла до 31 611 рублей. Есть тайный инвестор на stop-loss на 30 000 рублей», — рассказал он.

Весьма «оригинально» крипто-юмористы подошли и к вопросу безопасности инвестирования в свое детище. «Блокчейн-протокол» проекта HUINYA представлен…. вырванным из блокнота листком бумаги в линейку.

«На фото наш сверх-надежный BlockChain-протокол. Его надежность была сегодня доказана, потому что уходя со встречи — я его забыл. А ребята напомнили. Безопасность — работает! А whitepaper у нас — это чистый лист а4. Люди, инвестируйте в HUINYU. Не прогадаете. Никаких обещаний и гарантий. Кроме одной — что будет какая-то HUINYA и полный треш», — стебется Игорь Кузнецов.

По словам создателя криптовалюты HUINYA, в будущем планируется выпуск токенов huicoin.

«Кстати, теперь HUINYA официально признана государством Бляндия как средство платежа. Это значит, что ее стоимость вырастет в 1000 раз! А может и нет», — добавил Кузнецов.

По последним данным, сочинцам в ходе pre-ICO удалось собрать уже более 46,5 тысяч рублей.

Источник: Forklog

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