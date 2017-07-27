«Почта России» без объяснения причин отказалась от идеи создания платежной системы для госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 19 июля на сайте госзакупок было размещено соответствующее уведомление об отмене процедуры выбора поставщика. Общая сумма незаключенных контрактов составила 2,42 млрд руб, сообщает CNews.

На момент публикации материала ситуацию не смогли прокомментировать ни федеральном почтовом ведмстве, ни в Микомсвязи. Напомним, «Почта России» не только выступает по отношению к министерству подведомственной организацией, но и весь проект ГИС ЖКХ реализовывается совместно «Почтой», Минкомсвязи и Минстроем.

Создаваемая платежная система должна была обеспечить доступ к своим функциям порядка 50 сотрудников «Почты» в каждом из регионов России. «Система должна обеспечить онлайн взаимодействие с операторами перевода денежных средств (ОПДС) в количестве 100 штук и 500 банковскими платежными агентами», — говорилось в техническом задании на сайте госзакупок.

В целом создание платежной системы должно было обеспечить прием платежей в пользу региональных и федеральных поставщиков услуг, заключивших договоры с Оператором ГИС ЖКХ («Почтой»), в пользу поставщиков услуг, заключивших договоры с операторами перевода денег.

Из общей начальной суммы контракта в 1,42 млрд руб. непосредственно на создание платежной системы было выделено 374,7 млн руб. Кроме того, недетализированные средства были зарезервированы на разработку дополнительной функциональности системы и на ее сопровождение.

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