Налоговики нацелились на деньги украинцев. В апреле 2017 года финансовый комитет Верховной Рады завершил доработку проекта закона №5361, касающегося изменений регулирования перевода денежных средств. Документ существенно меняет подход к выпуску и обороту электронных денег. В частности, предлагается разрешить их выпуск не только банкам, но и другим финансовым учреждениям, которые имеют лицензии на перевод средств, сообщает UBR.

Адвокат Мария Золотарева предполагает, что принятие этого закона увеличит обороты на электронных кошелках украинцев.

«Физлица смогут платить налоги, сборы и благотворительные взносы. В результате обороты могут вырасти до 10 млрд гривен», — считает Золотарева.

По ее словам, Нацбанк за 2016 год насчитал примерно 40 млн электронных кошельков, годовой оборот которых составляет около 3 млрд гривен (речь идет только о средствах, эмитированных на территории Украины — Прим. Ред.).

Пока эта сумма невелика по сравнению с объемами НДФЛ, который платят украинцы (500 млрд гривен за прошлый год — Прим.Ред.). Но как только он вырастет, то налоговики неизбежно заинтересуются новым ресурсом для обложения этим налогом.

«С 2014 года каждый раз примерно за месяц до окончания кампании по декларированию доходов граждан налоговики выпускают письмо, где указано, что физлица обязаны указывать в декларации средства, зачисленные на их электронный кошелек и уплачивать НДФЛ. Но до сих пор мне неизвестно ни одного случая подачи таких деклараций», — рассказала Мария Золотарева.

Юрист считает позицию налоговиков очень спорной. Так как с одной стороны электронные деньги — это средства платежа, которые могут быть использованы, а могут и не быть использованы. С другой стороны, это денежные обязательства, которые погашаются наличными или безналичными средствами.

«Если пришли деньги, то почему их надо считать доходом? Нет факта погашения, нет факта приобретения. Дохода нет», — говорит юрист.

По ее мнению, законодатель должен приравнять электронные деньги к ценным бумагам, чтобы отдельно рассчитывать по ним доход. Или если это не ЦБ, то доход может возникать в момент погашения электронных денег.

Но пока позиция налоговиков неизменна. А это значит, что есть риски доначисления НДФЛ, как только государство введет контроль за оборотом электронных денег. Уже сейчас есть возможность раскрытия банковской тайны в рамках уголовного расследования.

Например, уже есть несколько случаев, когда выносится определение следственного судьи, где указывается, что с помощью таких кошельков совершались противоправные действия. Помимо уголовного дела сразу встает вопрос об уклонении от уплаты НДФЛ со средств, которые были на кошелке.

В других случаях налоговики пока лишены возможности узнать, сколько денег есть на счету у того или иного физлица. А добровольно сообщать налогивикам свои доходы граждане не станут. Пример тому — Россия, где в 2011 году приняли норму об обязательном уведомлении государства об открытии электронного кошелька. Но через три года ее отменили, потому что не было ответственности за неинформирование, и никто не подавал такие отчеты.

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