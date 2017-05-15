Сделка по покупке второй по величине в мире системы денежных переводов MoneyGram финансовым подразделением китайской группы Alibaba Group — Ant Financial — за $1,2 млрд угрожает национальной безопасности США. Об этом сообщает газета Financial Times, в распоряжении которой оказалось письмо двух американских сенаторов, адресованном министру финансов США Стивену Мнучину. Республиканцы Пэт Робертс и Джерри Моран сообщили Мнучину, что покупка MoneyGram китайским холдингом может нанести вред финансовой инфраструктуре США.

«Несмотря на усилия господина Ма (основателя Alibaba Джека Ма. — Ред.) завоевать доверие президента США, несколько американских законодателей потребовали от комитета по иностранным инвестициям в США провести исчерпывающее изучение этой сделки», — пишет издание.

По словам источников газеты, ожидается, что этот комитет (он возглавляется Минфином и включает официальных лиц из различных ведомств, включая Пентагон), имеющий право блокировать сделки, вынесет вердикт по MoneyGram к середине лета этого года.

Сенатор Робертс убежден, что эта сделка «должна вызвать не меньшую обеспокоенность, чем если бы китайская компания пыталась взять под свой контроль крупный и известный банк». Сенатор Моран обратил внимание на то, что тщательной оценки заслуживает передача финансовых данных граждан США, в том числе большого числа военнослужащих, китайской компании, частично принадлежащей китайским правительственным фондам.

Примечательно, что оба сенатора представляют штат Канзас, где расположена штаб-квартира системы денежных переводов Euronet. Именно она ранее также сделала предложение по покупке MonyGram, однако предложение Ant оказалось более выгодным.

По словам исполнительного директора MoneyGram Алекса Холмса, утверждения об угрозе национальной безопасности США или рисках для личных данных граждан США неверны. Он также добавил, что недавняя торговая сделка между США и Китаем, в которой Пекин пообещал открыть китайский рынок рейтинговым агентствам и компаниям по выпуску кредитных карт показала, что администрация президента Трампа приветствует инвестиции Китая в американскую экономику.

Акционеры MoneyGram будут голосовать по сделке с Ant во вторник, 16 мая.

По материалам FT и RNS

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