Крупнейшая криптовалютная биржа по объемам торгов — Binance — планирует перенести свой офис из Гонконга на Мальту и запустить собственную децентрализованную криптобиржу. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал CEO Binance Чжао Чанпэн (Zhao Changpeng).

По его словам на Мальте будет открыта биржа по обмену фиатных валют на криптовалюту. Представители Binance уже ведут переговоры с местными банками, чтобы клиенты могли вводить и выводить средства через открытые в них счета.

Точных сроков запуска криптобиржи на Мальте г-н Чжао не назвал, однако сообщил, что это может произойти в ближайшее время. При этом главу Binance уже пригласили принять участие в обсуждении законопроекта о криптовалютном регулировании в этой островной средиземноморской стране.

Напомним, что в феврале Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) потребовала от семи криптобирж, включая Binance, убрать из листинга ряд токенов, которые, по мнению регулятора, подпадают под определение ценных бумаг. Чжао Чанпэн сомневается в положительном исходе дискуссий с властями Гонконга по этому вопросу.

Более того, вчера Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло Binance предупреждение о необходимости прохождения регистрации в японской юрисдикции. Сама биржа опровергла это, заявив, что они работают с FSA и не получали никаких предупреждений.

По последним данным число зарегистрированных на Binance пользователей вплотную приближается к 8 млн. человек. Криптобиржа достигла этого показателя менее, чем через 100 дней с момента начала своей работы.

По материалам Anycoin

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