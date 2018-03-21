В Госдуму поступили два законопроекта о регулировании криптовалютного рынка. Российские власти готовятся вывести цифровые финансы из черной зоны. Как это изменит жизнь обладателей биткоинов, майнеров и операторов инвестиционных платформ?

Свет и тени

Законопроекты «О цифровых финансовых активах» и «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» подготовлены инициативной группой во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документы должны утвердить до завершения весенней сессии. Законотворческая работа проведена в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. В октябре прошлого года на совещании в Сочи глава государства призвал воспользоваться преимуществами новых технологических решений для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы.

«Опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами», — заявил тогда Путин.

Тем самым была поставлена точка в межведомственной дискуссии — разрешать или запрещать криптовалюты в России. В конце прошлого года Минфин и ЦБ провели презентацию совместного законопроекта «О регулировании применения цифровых технологий в финансовой сфере».

Многие положения этого документа Аксаков и его коллеги использовали при разработке собственных законопроектов, поясняет основатель компании «Криптомир» Евгений Каминский. Поэтому они могут рассчитывать на поддержку Минфина и Центробанка.

Тонкая настройка

Законопроект «О цифровых финансовых активах» дает такое определение криптовалюты и токена: имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств. Криптовалюта не может быть средством платежа на территории России.

Майнинг признается видом предпринимательской деятельности, а все сделки с криптовалютами должны осуществляться операторами обмена цифровых активов. Ими могут быть только юридические лица — профессионалы либо биржи. Таким образом, владельцев биткоинов и прочих цифровых денег «выведут на чистую воду» — об анонимности придется забыть.

Документ определяет также перечень сведений, обязательных для публичной оферты о выпуске токенов: информация об эмитенте, бенефициарах, депозитарии, цене, порядке оплаты и так далее.

Законопроект «О краудфандинге» регулирует отношения по привлечению инвестиций с использованием цифровых технологий. Так, операторами инвестплатформы имеют право выступать только российские хозяйственные общества, включенные в реестр Банка России.

Наряду с традиционными формами — займами, выпуском ценных бумаг, приобретением доли в капитале — допускается использование токенов инвестпроекта, обозначающих имущественные права инвесторов. А для заключения договоров предусмотрены смарт-контракты.

В беседе с РИА Новости Аксаков подчеркнул: новые законы позволят запустить легальную процедуру ICO, что поможет привлечь инвестиции для стартапов.

«В настоящее время, по статистике, в мире более половины ICO проводятся с участием русскоязычных инвесторов», — пояснил депутат, подчеркнув, что для этого важно задействовать этот потенциал, создать правила, которые позволят отсечь с рынка мошенников.

Плюсы на минусы

В экспертном сообществе отношение к законопроектам неоднозначное. Но хорошо уже то, что предпринимается попытка решить проблему «регулирования нерегулируемого».

«Это, очевидно, первые настройки ограничительной системы. Затем законодатели посмотрят, какие настройки нужны дополнительно, а какие только мешают», — говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Признание майнинга предпринимательской деятельностью означает, что с майнеров будут брать налоги. Из-за высокой волатильности курсов криптовалют, полагает Каминский, налогообложение наладится небыстро. Здесь мог бы пригодиться опыт Белоруссии, где майнеров на 23 года освободили от фискальных платежей.

Аксаков, в свою очередь, признал, что законопроекты требуют доработки. Проблемы обсуждались с участниками рынка. Ко второму чтению в документы внесут необходимые коррективы.

В целом же вывод крипторынка из черной зоны должен помочь с инвестициями. К примеру, операторы инвестплатформ смогут обеспечить качественно лучший сервис. В эту нишу устремятся банки, предоставляя своим клиентам дополнительные услуги, в частности, вложение средств в криптовалюты.

Важнейшая цель — привлечение консервативных и серьезных инвесторов на рынок. После этого можно будет говорить, что в России сформирована эффективная система контроля криптоэкономики.

Источник: РИА Новости

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