Компания PlayBoy заявила о своих планах принимать оплату за услуги в криптовалютах. Об этом сообщает издание CNET.

Сейчас специалисты компании занимаются разработкой системы оплаты, которая позволит пользователям покупать фильмы и сериалы для взрослых через телевизионную сеть PlayBoy TV. Расплатиться за такой контент можно будет биткоинами, «эфиром» и другими криптовалютами.

Запустить свой криптовалютный кошелек PlayBoy собирается уже до конца этого года. Если планы реализуются быстро, то PlayBoy станет первым медиа-изданием, которое начнет принимать криптовалюты.

Более того, PlayBoy объявила о поддержке оплаты токенов VIT (Vice Industry Token). Проект создавался специально для тех, кто заинтересован в оплате контента для взрослых криптовалютами. На первом этапе ICO данному стартапу уже удалось собрать порядка $16 млн.

По материалам Hi-Tech Mail.Ru

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