Уровень прибыли майнеров криптовлаюты из расчета затрат на добычу ее одной единицы постоянно падает и на сегодня составляет около 6%. Всему виной — снижение цены биткоина. Об этом говорится в отчете аналитической компании Fundstrat, сообщает CNBC.

В некоторых случаях добытчикам криптовалюты выгоднее вообще отключить оборудование и дождаться нового роста стоимости.

Заработок компаний, которые майнят криптовалюту, снизился практически вдвое с декабря 2017 г. По оценкам экспертов, затраты на майнинг одной монеты BTC составляет порядка $8 083. На данный момент первая криптовалюта торгуется на популярной бирже Bitfinex на уровне $8 500.

Для расчета стоимости используется модель на базе трех факторов: оборудование, электричество и устройства для охлаждения. В расчет бралась электроэнергия по цене в 3,4 рубля за кВт. Для сравнения, в Москве его стоимость составляет порядка 5,4 рубля: таким образом добыча биткоина в столице становится еще менее выгодной.

Напомним также, что майнеры имеют возможность зарабатывать и с транзакционных сборов. Но и они в последнее время снижаются. Так, тариф за операцию по состоянию на 16 марта уже составляет порядка $0,21, хотя еще четыре месяца назад он находился на уровне $34. По мнению аналитической компании Fundstrat, майнеры прекратят добывать криптовалюту, если ее курс опустится до $3000 — $4000.

По материалам РБК

(Всего прочитано 49 раз, из них 27 посещений сегодня)