Британский блокчейн-стартап с российскими корнями Wirex сообщил о возобновлении выпуска дебетовых карт VISA в Евросоюзе с «привязкой» их баланса к криптовалюте. Эмитентом обновленного карточного продукта выступила финтех-платформа Contis Group, которая является «основным членом VISA Europe».

Новое поколение карт Wirex поддерживает мультивалютные счета (GBP, EUR, USD, BTC), а также бесконтактные способы оплаты. С 9 марта криптовалютные карты Wirex стали доступны в Великобритании, а уже с 20 марта их можно будет заказать во Франции, Германии и Италии. Для других стран Евросоюза такая возможность предусмотрена с 27 марта.

«Мы предоставляем дебетовые карты, привязанные к e-money-счетам, аккаунтам, имеющим уникальный номер. Они обладают большинством возможностей банковских счетов. Позволяют делать переводы, оплачивать товары и услуги, снимать наличные», — отметил сооснователь Wirex Павел Матвеев.

Напомним, в начале 2018 года европейское подразделение VISA прервало сотрудничество с гибралтарской платежной платформой WaveCrest по причине «продолжающегося несоблюдения правил работы». По разным оценкам, WaveCrest обслуживала от 75% до 90% европейских криптовалютных-стартапов, включая BitPay, TenX, Bitwala и Wirex. После прекращения работы компании возможность расплачиваться «крипто-картами» потеряли от 4 до 5 млн человек.

По словам господина Матвеева, после расторжения договора с WaveCrest VISA ужесточила правила работы для программ, связанных с криптовалютами. Однако партнерство с Contis Group позволило получить разрешение на выпуск карт Wirex.

Contis Group поддерживает требования VISA по вопросам размера партнерского капитала, а также KYC/AML и комплаенсу. Поэтому функционал Contis позволяет отследить, кто совершал платеж, на какую сумму, когда и где.

«Наша платежная структура соответствует потребностям и требованиям всех заинтересованных лиц, включая регуляторов», — подчеркнули в платежной компании.

Будут ли вообще когда-то доступны новые крипто-карты Wirex для заказа в России — неизвестно. Пожалуй, что единственной альтернативой в этом плане для россиян, впрочем как и для граждан на остальном пространстве СНГ, является карта ePayments.

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