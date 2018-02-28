Рост стоимости токента XRP прогнозировали всякий раз, когда популярный китайский стартап Ripple заявлял о новом партнерстве. Аналитики уже заговорили о курсе XRP в $10 к концу года после новостей о сотрудничестве с тремя из пяти крупнейших в мире систем денежных переводов. Но и это далеко не предел, считают некоторые эксперты.

Во многом основания для оптимизма связывают с возможной интеграцией Ripple с платежным сервисом Google Pay. Притом, что Ripple уже может похвастаться партнерскими соглашениями с компаниями на рынках Бразилии, Индии и Китая. Партнерство с Google позволит Ripple продолжить заявлять о себе, в том числе в адаптации на смартфонах Android.

Сегодня технологические решения Ripple используют многие крупные финучреждения по всему миру. В этом плане партнерство с Google может быть легко объяснимо с точки зрения стратегии криптовалютного стартапа. И если Ripple станет часть Google Pay в дополнение к партнерству с MoneyGram, Western Union и крупными банками, то сеть Ripple может рассматриваться в качестве основы работы глобальных финансов. Как следствие — огромный скачок стоимости XRP!

Если спекуляции вокруг партнерства с Google окажутся правдой, то, по прогнозам экспертов, криптовалюта XRP может достичь максимумов на уровне $600. Почему такое сотрудничество в принципе возможно? Напомним, что Google потратила большую часть последнего десятилетия, чтобы быть представленной на рынках развивающихся стран. На то же самое делает ставку и Ripple!

Партнерство между компаниями может стать прекрасной возможностью для технологического гиганта оптимизировать свои финансовые услуги. И даже если токен XRP не взлетит до прогнозируемых максимумов, инвесторы, скорее всего, смогут получить значительную прибыль на этом активе к концу текущего года.

По материалам FxTeam

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