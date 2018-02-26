В Турции может появиться национальная криптовалюта Turkcoin. Инициатива обсуждается правящей Партией справедливости и развития Турции (AKP) и Партией национального движения (MHP), сообщает Anycoin.news.

Зампредседателя AKP Ахмет Кенан Танрыкулу (Ahmet Kenan Tanrıkulu) подготовил 22-страничный отчет, в котором выступил с предложением о создании токенизированных ценных бумаг, обеспеченных реальными активами крупных турецких компаний. По словам политика, к проекту могут быть привлечены такие гиганты, как Turkish Airlines, Turk Telekom, Стамбульская фондовая биржа, газовая компания Botas, банк Ziraat и Национальная лотерея.

Вместе с тем Танрыкулу высказался за скорейшее введение в стране законодательного регулирования криптовалют во избежание их использования в преступных схемах, в том числе по отмыванию денег.

«Мир стремительно движется в сторону новой цифровой системы. Турция должна создать собственную цифровую систему и валюту, пока не поздно», — заявил зампредседателя АКР изданию Al-Monitor.

Интересно добавить, что в конце ноября Управление по делам религии Турции (Диянет) предостерегло граждан от покупки биткоина, заявив, что криптовалюта не соответствует представлениям ислама. В свою очередь правительство Турции также выступало с рекомендацией воздерживаться от использования криптовалют, которые, по его мнению, могут иметь признаки финансовой пирамиды.

На этом фоне в начале февраля вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek) заявил о необходимости проведения правительством работы по подготовке к запуску государственной криптовалюты.

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