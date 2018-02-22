Китайский криптовалютный стартап Ripple заключил соглашения о сотрудничестве с новыми крупными партнерами. Как сообщает РБК, технологию xCurrent от Ripple начнут использовать два крупных банка — бразильский Itau Unibanco и индийский IndusInd, а также три платежные системы — бразильская Beetech, сингапурская InstaReM и канадская Zip Remit.

Новые компании-партнеры Ripple планируют значительно увеличить скорость международных денежных переводов. Также представители Ripple рассказали о планах по созданию общей сети с китайской службой переводов LianLian.

Высокая стоимость международных переводов оказывает крайне негативное влияние на рынок, а посему в текущем году низкие транзакционные издержки будут крайне важны для компаний из развивающихся стран, уверен глава отдела развития бизнеса Ripple Патрик Гриффин.

Система RippleNet и технология xCurrent, которые Ripple предоставляет различным организациям, не предусматривает использование криптовалюты XRP. Именно поэтому, несмотря на расширение влияния китайской компании, стоимость монеты XRP чаще всего никак не реагирует на подобные заявления.

По прогнозам специалистов, в 2018 году курс Ripple может взлететь до $10. Криптовалюта все больше пользуется доверием инвесторов, что означает ее сильную недооцененность, считают эксперты аналитического портала Profit Confidential.

За последние сутки криптовалюта XRP потеряла в цене почти 8%. По данным CoinmarketCap, на 15.00 мск Ripple торговался на уровне немногим выше $0.98. По мнению аналитиков, в ближайшее время XRP может подешеветь до уровня поддержки в $0,95.

(Всего прочитано 6 раз, из них 6 посещений сегодня)