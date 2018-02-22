Министерство финансов не возражает против создания частной российской криптовалюты при отсутствии государственных инвестиций в этот проект. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на письмо главы Минифинна Антона Силуанова президенту Путину.

«Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за счет государственных средств», — говорится в документе.

Письмо было направлено 29 января 2018 года во исполнение поручения главы государства от 30 декабря 2017 года в части создания национальной криптовалюты в России. В документе отмечается, что в применении технологии распределенных реестров существует ряд правовых и технологических ограничений. Силуанов указывает, что в системе Bitcoin количество транзакций составляет 7 штук в секунду, в Ethereum — 20 штук, а у платежной системы Visa — 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени.

«Попытка использования национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, по всей видимости, столкнется с проблемой ее обмена на иностранную валюту», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что в последнее время появились сообщения об ограничении доступа российских пользователей к иностранным криптовалютным биржам, и можно в будущем ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты РФ на международные площадки.

Исходя из этого Антон Силуанов в своем письме делает вывод о том, что «создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей «эмиссии» криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров». В документе также говорится, что использование расчетов на распределенных реестрах в системе военно-технического сотрудничества может нести угрозы для конфиденциальности операций.

Напомним, в декабре 2017 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин считает нецелесообразным создавать в России крипторубль.

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