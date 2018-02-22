Венесуэла будет выпускать еще одну криптовалюту. Новый цифровой актив будет обеспечен золотом и будет называться Petro Gold. Об этом объявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

«На следующей неделе я собираюсь запустить выпуск Petro Gold, обеспеченной золотом», — сообщает Reuters, цитируя заявление Мадуро.

Он также добавил, что новая криптовалюта усилит уже существующие токены El Petro.

Напомним, 20 февраля Венесуэла начала пресейл криптовалюты El Petro, обеспеченной 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо на территории битуминозных песков Ориноко. По словам Николаса Мудуро, в первый день объем продаж El Petro составил $735 млн.

Власти рассчитывают, что государственные криптовалюты позволят успешно привлекать средства из-за рубежа, что крайне необходимо стране, охваченной глубоким социально-экономическим кризисом.

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