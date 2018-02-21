Российские депутаты готовы ускорить рассмотрение и принятие законопроектов о цифровых финансовых активах и краудфандинге. Об этом на вчерашних парламентских слушаниях в нижней палате заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас у нас наготове два законопроекта, касающиеся цифровых финансовых активов и краудфандинга. Мы плотно работаем с Центральным банком, с правительством. В принципе, депутаты готовы внести эти законопроекты, чтобы быстрее их рассмотреть в Госдуме и принять необходимые в этом направлении решения», — сообщил депутат.

Аксаков также подчеркнул, что всего Госдуме предстоит принять более 50 законов в сфере цифровой экономики, и законодатели понимают важность нормативного регулирования этой сферы для государства и бизнеса.

«В Госдуме мы представляем наших избирателей, поэтому прежде всего будем концентрировать внимание на человеке, на его правах. Защита прав — и юридическая, и технологическая — естественно, будет сквозной темой, которую мы будем учитывать при принятии всех законодательных решений», — отметил глава думского комитета.

Напомним, законопроект «О финансовых цифровых активах» был представлен Министерством финансов РФ 25 января. Его вступление в силу ожидается в сентябре 2018 года.

По материалам Anycoin.news

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