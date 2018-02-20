Криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать после преодоления отметки в $11,5 тыс. впервые с января, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.44 мск курс биткоина продемонстрировал сегодня максимум, поднявшись до отметки в $11,726 тыс. На бирже Bitfinex первая криптовалюта дорожала на 8,86%, до $11,474 тыс., на OKEx — на 9,3%, до $11,489 тыс. А по данным портала Coindesk, биткоин рос в цене на 2,7%, до $11,465 тыс.

Ethereum в 10.44 мск преодолел максимальную отметку в $965, Ripple достигал цены в $1,17, а Bitcoin Cash поднимался до $1,569 тыс., согласно CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным того же ресурса, составляет на данный момент $510,74 млрд. Доля биткоина — примерно 38,5% всего рынка криптовалют, Ethereum — около 19%, Ripple — 9%.

Удорожание биткоина продолжается после сильного падения в начале февраля до $6 тыс. Столь резкое снижение наблюдалось на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны банковских групп и властей ряда стран. «Опасения по поводу более жесткого регулирования (крипторынка — ред.), которые были одним из катализаторов недавнего падения, похоже, рассеиваются», — комментирует динамику телеканал CNBC.

По мнению аналитиков рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), в случае краха крипторынка влияние на сферу финансовых услуг окажется незначительным, так как прямая и косвенная связь банков с цифровыми валютами остается ограниченной. В то же время агентство уверено, что сейчас криптовалюты больше напоминают спекулятивный инструмент, который, в случае краха рынка виртуальных валют, не навредит мировой финансовой стабильности.

По материалам ПРАЙМ

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