Криптовалюта GOLDX станет первой в мире криптовалютой, сертифицированной по законам шариата. Пресейл новых токенов в декабре организовал малайзийский стартап HelloGold, получивший от консалтиноговой компании Amanie Advisors разрешение на создание цифровой валюты, отвечающей нормам Ислама.

Для соответствия законам шариата HelloGold согласилась на ряд условий. Так, обеспечивать токены будет золотой запас компании, хранящийся в Сингапуре. Кроме того, на проведение всех транзакций компании отводится определенный временной промежуток.

Мобильное блокчейн-приложение для сделок с золотом, которое в HelloGold запустили в прошлом году, также пройдет соответствующую сертификацию в Amanie Advisors.

По планам HelloGold, токены GOLDX будут распространяться в странах Юго-Восточной Азии с акцентом на Таиланд. Приобрести новую криптовалюту можно на сайте компании за биткоины или эфир. Минимальная сумма покупки — 1 GOLDX (около $46 — Прим.Ред.).

«Пройдя первым в мире сертификацию на соответствие законам шариата, токен GOLDX открывает миллионам мусульман двери к новому финансовому продукту. По мере того как международный финансовый исламский рынок растет и привлекает все больший интерес неисламских стран, объем индустрии предоставления исламских финансовых услуг в 2016 году составил 1,9 трлн», — отметил глава HelloGold Робин Ли (Robin Lee).

Осенью 2017 года о разработке принципов регулирования криптовалюты, основанных на нормах ислама, сообщал глава Центробанка Малайзии Мухаммад Ибрагим. Он отмечал, что транзакции в таком случае подлежат полному контролю, а все пользователи должны быть идентифицированы. В 2016 году в ОАЭ заявляли о намерении создать исламскую криптовалюту Arabcoin, курс которой должен был зависеть от цен на золото.

По материалам REGNUM и Anycoin

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