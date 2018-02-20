С сегодняшнего дня в Венесуэле начинается продажа собственной внутригосударственной криптовалюты El Petro. Новый цифровой актив обеспечен нефтью: одна его единица будет стоить столько же, сколько и баррель венесуэльского «черного золота». На данный момент это около $60. Власти рассчитывают, что криптовалюта позволит успешно привлекать средства из-за рубежа, что крайне необходимо стране, охваченной глубоким экономическим и финансовым кризисом.

Напомним, что впервые о планах по запуску «обеспеченной нефтью» цифровой валюты El Petro стало известно в декабре прошлого года. По распоряжению президента Венесуэлы Николаса Мадуро для этой цели было зарезервировано 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Вскоре в стране появилось и Главное управление по криптовалюте, призванное регулировать El Petro, а ее добычей заинтересовались уже порядка миллиона местных майнеров.

В начале января Мадуро объявил, что всего будет выпущено 100 млн единиц государственной цифровой валюты, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе. В то же время депутаты Национальной Ассамблеи Венесуэлы высказывалась резко против El Petro, единогласно проголосовав против ее эмиссии. По мнению парламентариев, выпуск активно продвигаемой президентом Мадуро криптовалюты является незаконным, нарушает Конституцию страны и никак не решит экономических проблем — напротив, только усугубит коррупцию.

Однако, как известно, Венесуэла является президентской республикой, и инициатива Николаса Мадуро с El Petro все-таки начала реализовываться.

Планируется, что El Petro можно будет использовать для оплаты товаров или услуг, выплаты налогов, сборов и пошлин на территории страны, а также обменивать на имеющиеся в обращении бумажные деньги. Курс будет зависеть от объема операций, совершаемых во всех пунктах обмена, получивших от властей разрешение на ведение такой деятельности.

В поддержку выпуска криптовалюты выступил известный в стране экономист Луис Энрике Гавасут.

«El Petro — очень интересное явление, потому что любой человек вне зависимости от того, где на планете он находится, может приобрести ее за свободно конвертируемую валюту, обходя финансовые санкции и финансовую блокаду Венесуэлы. Таким образом можно привлечь огромный капитал», — рассказал эксперт в интервью радиостанции UNION Radio.

Противоположного мнения относительно El Petro придерживается экс-министр планирования Венесуэлы Рикардо Хаусманн, называя государственную криптовалюту «провалом».

«Выпуск El Petro можно понимать как «новую эмиссию государственного долга» в момент, когда нет средств выплачивать уже существующий», — заявил он в интервью газете El Nacional.

Столкнувшись с падением цен на нефть — свой главный экспортный товар — Венесуэла погрузилась в глубокий социально-экономический кризис. По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2016 году объем внешнего долга Боливарианской республики достиг $132,15 млрд. Согласно оценкам комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы, по итогам 2017 года инфляция в стране превысила 2600%. В этом году, согласно прогнозам депутатов, она может достичь 14000%.

По материалам ТАСС

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