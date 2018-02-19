18 февраля около 23:00 мск, на блоке 1371111 был сделан отпечаток оригинальной сети LItecoin, что означает, что хардфорк Litecoin Cash состоялся. Об этом сообщили разработчики нового хардфорка в своем Twitter.

Разработчики Litecoin Cash утверждают, что новая криптовалюта готова предложить преимущества как пользователям, так и майнерам. «Быстрого и дешевого коина на базе SHA256 с хорошим алгоритмом подстройки сложности не существует. У SHA256-майнеров отсутствует практический выбор для направления своих хеш-мощностей. Мы уверены, что сможем представить отличный SHA256-коин общего назначения», — говорится в сообщении разработчиков.

Кошелек для хранения Litecoin Cash разработчики обещают выпустить в течение 24 часов. После хардфорка все держатели Litecoin смогут бесплатно получить новые монеты из расчета за один Litecoin — десять токенов Litecoin Cash.

Одной из передовых особенностей Litecoin Cash его создатели видят майнинг: если в сети Litecoin имеет место быть функция Scrypt, то в Litecoin Cash это Proof-of-Work, за безопасность последней отвечает алгоритм SHA256. Это позволит продлить жизнь устаревшему оборудованию для майнинга биткоина, мощность которого слишком низка для первой криптовалюты. А Litecoin Cash позволит его эффективно использовать дальше.

Кроме того разработчики заявляют, что Litecoin Cash будет более передовым, чем остальные криптовалюты с алгоритмом SHA256, например, лучше, чем Bitcoin Cash. Обосновывается это тем, что у Bitcoin Cash для создания новых блоков уходит порядка десяти минут, а у Litecoin Cash данная процедура будет занимать всего две с половиной минуты, что позволит подтверждать транзакции гораздо быстрее.

Также пользователям обещают 90%-е снижение комиссий, что может стать дополнительным стимулом для использования монет Litecoin Cash в коммерции. Стоит заметить, что новый форк поддерживает протоколы SegWit и Lightning Network. В отличие от недавних хардфорков биткоина, команда Litecoin Cash ни одним словом не упоминает биржи, на которых будет торговаться монета.

Еще до анонса хардфорка создатель Litecoin Чарли Ли предупредил в твиттере, что ни он, ни команда криптовалюты не причастны к каким-либо форкам. «Любой форк, о котором вы услышите, — это спам, который хочет заставить вас поверить в то, что имеет отношение к Litecoin. Не поддавайтесь на это и уж совершенно точно не вводите свои приватные ключи на их вебсайтах или клиентах. Будьте осторожны!»— написал Ли.

Помня об инциденте с Bitcoin Gold и учитывая негативные ожидания некоторых представителей сообщества от нового форка, а также тот факт, что принять участие в раздаче LCC согласился весьма ограниченный круг сервисов, пользователям рекомендуется переместить свои Litecoin с адреса, на котором криптовалюта находилась в момент форка, на другой адрес и только после этого осуществлять какие-либо манипуляции с приватными ключами.

В сети уже начали появляться мошеннические сайты, предлагающие получить Litecoin Cash. Вводя приватный ключ своего кошелька, можно почти гарантированно лишиться находящихся на нем средств.

Источник: FxTeam

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