Тамбовская область планирует выпустить собственную криптовалюту — лендкоин, обеспеченную земельными ресурсами. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи заявил тамбовский губернатор Александр Никитин. Инициативой заинтересовалась Торгово-промышленная палата, а в ближайшее время будет создана комиссия для рассмотрения проекта по агроблокчейну, сообщает Anycoin.news.

В качестве средства привлечения инвесторов в основу проекта закладывается ценность земельных угодий и будущие урожаи. По словам губернатора, к идее создания тамбовского лендкоина следует пойти очень аккуратно, однако не затягивать с ее реализацией.

«Тут нужна какая-то определенная поддержка… со стороны тех, кто сегодня занимается темой криптовалюты — экспертов… Мы должны четко знать, что все соответствует российскому законодательству, соответствует правовым нормам, связанным с привлечением инвестиций, в том числе иностранных», — сказал Александр Никитин.

Он также сообщил, что считает тему создания лендкоина довольно «пикантной», а поэтому предстоит учесть многие нюансы. Тем более, что проект приглянулся специалистам Торгово-промышленной палаты.

«Наше предложение получило очень интересную поддержку, по крайней мере, заинтересованность со стороны Торгово-промышленной палаты. Мы договорились, что в ближайшее время соберется комиссия на площадке Торгово-промышленной палаты, и мы рассмотрим этот проект», — заявил губернатор Тамбовской области.

Несмотря на то, что Никитин и его команда не сомневаются в актуальности запуска тамбовского лендкоина, «последнее слово и за правовой экспертизой, и за экспертами в целом в этой новой, но очень важной теме в нашей жизни», — подчеркнул глава региона.

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