Криптовалюты сейчас — это сплошные спекуляции, а их дальнейшая судьба неясна. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Судьба криптовалют нам не понятна. Именно с этим связана высокая степень волатильности таких валют, то есть падение и рост курса этих валют. Потому что к ним нет доверия, это бесконечный набор спекуляций», — заявил глава российского правительства.

На вопрос, покупает ли он сам биткоины, премьер ответил категорически — «конечно, нет».

При этом он отметил, что несмотря на наличие различных мнений о том, что будет дальше с криптовалютами, лежащая в их основе технология блокчейн «останется точно».

«Это (блокчейн — Прим.Ред.) очень полезно для человечества и должно использоваться и в нашей стране», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, что в России пока отсутствует законодательное регулирование криптовалют. Ранее Минфин обнародовал законопроект «О цифровых финансовых активах», однако не со всеми его положениями согласился Центробанк. При этом еще в октябре Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июля 2018 г разработать законодательную базу для ICO, майнинга и криптовалют и токенов.

По материалам Anycoin.news

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