Банк Таиланда запретил финансовым организациям Королевства проводить любые операции с цифровыми валютами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Bangkok Post.

«Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли», — говорится в сообщении регулятора.

Также, согласно предписанию, таиландские банки не могут выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег или рекомендовать клиентам использовать криптовалюты в качестве инвестиционного инструмента.

Вводимые ограничения Банк Таиланда объясняет тем, что «криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма».

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