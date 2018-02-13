Финансовый регулятор Евросоюза распространил в понедельник уведомление, в котором предостерег европейцев от необдуманных решений при покупке криптовалют, указав на отсутствие законодательных механизмов защиты от связанных с этим рисков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейские надзорные органы обеспокоены тем, что все большее число потребителей покупают виртуальные валюты, не зная о связанных с этим рисках. Виртуальные валюты, такие как биткоин, подвержены значительной волатильности и демонстрировали явные признаки ценового пузыря. Потребители, их покупающие, должны знать, что существует высокий риск того, что они потеряют большую сумму или даже все вложенные деньги», — говорится в опубликованном сообщении Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

Отметим, что ESMA является независимым регулятором финансового рынка ЕС и отвечает за обеспечение стабильности финансовой системы.

В сообщении ведомства также говорится о криптовалютных биржах, которые «не регулируются законодательством ЕС, а это означает, что потребители, покупающие виртуальную валюту, не получают никакой защиты, связанной с регулируемыми финансовыми услугами».

Напомним, в январе министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщал о том, что Франция и Германия представят совместные предложения по регулированию биткоина на предстоящем саммите G20 в Аргентине. В свою очередь глава Европейского центрального банка Марио Драги заявлял ранее, что банки Евросоюза не проявляют большого интереса к криптовалютам.

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