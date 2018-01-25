Министерство финансов РФ завершает разработку законопроекта, определяющего понятие «денежные суррогаты» и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Как сообщает пресс-служба Минфина, это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного средства платежа в РФ.

«В завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве Российской Федерации понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа. Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного средства и обеспечения стабильности финансовой системы Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Конкретная мера ответственности за использование денежных суррогатов пока не называется. При этом в Министерстве финансов подчеркнули, что проект закона не предусматривает использование криптовалют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который определяет статус цифровых финансовых технологий, включая криптовалюты, токены и майнинг.

По материалам ТАСС

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