Минфин установит ответственность за использование денежных суррогатов
Министерство финансов РФ завершает разработку законопроекта, определяющего понятие «денежные суррогаты» и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Как сообщает пресс-служба Минфина, это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного средства платежа в РФ.
«В завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве Российской Федерации понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа. Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного средства и обеспечения стабильности финансовой системы Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Конкретная мера ответственности за использование денежных суррогатов пока не называется. При этом в Министерстве финансов подчеркнули, что проект закона не предусматривает использование криптовалют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который определяет статус цифровых финансовых технологий, включая криптовалюты, токены и майнинг.
По материалам ТАСС