Российское министерство финансов опубликовало законопроект о регулировании цифровых активов. Законопроект дает определение майнингу, криптовалюте и токену, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, под майнингом предлагается понимать «предпринимательскую деятельность, направленную на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты».

В качестве криптовалюты Минфин определяет «вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых трансакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых трансакций».

Описывая в документе «токен», финрегулятор дает ему определение, как «виду цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей».

Операторами обмена цифровых финансовых активов, согласно законопроекту Минфина, могут быть только юридические лица. «Оператор обмена цифровых финансовых активов — юридическое лицо, осуществляющее сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида и/или обмену цифровых финансовых активов на рубли или иностранную валют», — говорится в проекте закона. Физлицам для контакта с криптовалютами будет нужно обращаться к таким операторам.

Кроме того, Минфин предлагает ограничить максимальную сумму операции с криптовалютами для неквалифицированных инвесторов. Согласно положениям законопроекта, она будет ограничена 50 тыс. руб. в рамках одного выпуска токенов.

Российские информагентства со ссылкой на Минфин сообщают, что по законопроекту имеется разногласие с ЦБ РФ в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество. В Банке России говорят, что такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов для привлечения финансирования.

Напомним, разработать законопроект о криптовалютах поручил президент Путин в октябре прошлого года. Параллельные поручения были даны правительству и Центробанку.

(Всего прочитано 12 раз, из них 1 посещений сегодня)