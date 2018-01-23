Власти Южной Кореи ужесточили правила торговли цифровыми валютами и токенами на местных криптобиржах. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Комиссии по финансовым услугам, нововведения вступят в силу 30 января.

Таким образом уже через неделю купить или продать криптовалюту через южнокорейские биржи смогут только те трейдеры, которые пройдут процедуру идентификации с помощью своего банковского счета. При этом в системе регистрации подлинных имен клиентов бирж будут задействованы шесть местных банков.

Биткоин-инвесторы из Южной Кореи уверены, что вполне ожидаемый шаг правительства повлечет за собой отток криптовалютных инвестиций из страны.

«Я не вижу причин выводить сейчас мои деньги», — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее власти Южной Кореи обязали всех криптотрейдеров до конца января конвертировать анонимные цифровые счета в именные в соответствии с нормами AML/KYC-законодательства. Более того, в соответствии с решением правительства, местные криптовалютные биржи теперь обязаны передавать банкам информацию обо всех транзакциях своих клиентов.

По материалам ForkLog

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