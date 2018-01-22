Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег от покупки мошеннических токенов Gram (название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network).

«Если вы видели или получали предложения о «покупке Grams», сообщите нам об этом на канале «Antiscam», – написал Дуров в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщал ряд СМИ ранее, неизвестные предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. По утверждению мошенников, монета будет размещена на бирже с 1 февраля 2018 года. Сейчас ее якобы можно купить по 15 центов за штуку.

Напомним, ранее стало известно, что Дуров выпустит собственную криптовалюту для монетизации своего мессенджера. В первую очередь акцент будет сделан на пользователей Telegram из азиатских стран, чтобы облегчить расчеты при помощи новой виртуальной валюты.

Также в рамках ICO проекта уже было собрано предварительных заявок на $3,8 млрд.

По материалам GLAVNY.TV

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