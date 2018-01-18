Национальный банк Казахстана рассматривает возможность ужесточения условий оборота криптовалют в стране вплоть до запрета их покупки за тенге. Об этом заявил глава регулятора Данияр Акишев.

«Мы с правительством выработали позицию, что мы готовы ужесточать условия обращения криптовалют в Казахстане, в том числе запрет на покупку на тенге криптовалют, может быть, и запреты, связанные с эмиссией криптовалют на территории Казахстана», — сказал Акишев в интервью телеканалу «Россия 24» . «В отношении трансграничных операций мы будем смотреть, потому что администрировать это сложно, но здесь больше работа будет сводиться к разъяснительному характеру. То есть, мы должны будем разъяснить обществу, что эти риски они несут сами», — добавил он.

Глава Нацбанка также считает, что криптовалюты обладают признаками финансовой пирамиды.

«Я очень консервативен в отношении криптовалют. Более того, я считаю, что мы имеем место с отдельными проявлениями признаков финансовых пирамид, когда актив, на самом деле, не представляет фундаментальных стоимости или ресурсов, но тем не менее его стоимость растет пока, только на ажиотаже в новостях и со стороны некоторых инвесторов», — отметил Акишев.

Добавим, что в середине октября 2017 г глава Нацбанка заявлял о том, что его ведомство совместно с правительством вырабатывает подход к выпуску и обращению криптовалют.

По материалам ПРАЙМ

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