Visa не будет работать с биткоином, поэтому что он не является платежной системой, равно как фиатной валютной. С таким, хотя и вполне ожидаемым заявлением, но впервые публично высказался о популярной криптовалюте CEO Visa Альфред Келли (Alfred Kelly) в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Я не вижу его (биткоин — Прим.Ред.) игроком на рынке платежных систем, – сказал он. – Мы в Visa не обрабатываем криптовалютные транзакции. Мы обрабатываем лишь фиатные транзакции», — сказал Келли.

Данный комментарий согласуется с действиями дочерней компании Visa — Wavecrest, которая недавно прекратила обслуживание дебетовых крипто-карт Bitwala, Tenx и ряда других. При этом Visa официально утверждает, что это не было спланированной кампанией против криптовалют. Причиной аннулирования карт были нарушения со стороны клиентов Wavecrest.

Между тем, многие участники крипто-сообщества отнеслись к этим заявлениям скептически, а заявление Альфреда Келли лишь усилило их подозрения. В тот же день Министерство финансов США назвало криптовалюты «эволюционирующей угрозой». Замсекретаря ведомства по терроризму и финансовой разведке в очередной раз связал виртуальные валюты и финансирование преступной деятельности.

«На мой взгляд, биткоин в данный момент – это что-то вроде ресурса, в который можно инвестировать. И, честно говоря, ресурса довольно рискованного», – подчеркнул Келли CNBC.

Добавим, что ранее с похожим комментарием выступил CEO MasterCard Аджей Банга, в октябре прошлого года назвавший биткоин «барахлом».

По материалам TTRCOIN и CNBC

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