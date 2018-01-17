Курс криптовалюты биткоин в среду, 17 января, опустился ниже отметки в $10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Coindesk.

По состоянию на 17:47 по московскому времени стоимость первой цифровой валюты снизилась до $9 620 при показателе капитализации $161,7 млрд. На момент публикации биткоин продолжал падать.

Напомним, цена самой популярной криптовалюты не опускалась ниже $10 тысяч с ноября 2017 года, а в середине декабря биткоин достиг абсолютного максимума, превысив $20 тысяч.

Добавим также, что за минувшие сутки курс биткоина обрушился более, чем на четверть. Вслед за ним поползли вниз и курсы других криптовалют из первой сотни. По мнению экспертов, цифровые валюты дешевеют на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, где хотят ограничить или запретить торговлю ими, передает РИА Новости.

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