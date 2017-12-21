Готовящийся законопроект о криптовалютах будет представлен нижней палате российского парламента 28 декабря. Пока он определяет их как иное имущество и рассматривает ICO по аналогии с краудфандингом, предусматривая ограничение суммы вложений для одного инвестора. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Определяется подход к тому, как должно проводиться ICO. Повторюсь, это не последняя версия, последняя версия будет обсуждаться в ближайшие дни. ICO рассматривается как элемент краудфандинга, и подход такой, что инвесторы должны быть ограничены в сумме, которую они инвестируют», — сказал Аксаков, отвечая на вопрос, что будет содержать закон о криптовалюте.

Депутат также отметил, что предлагаемое на сегодня законопроектом определение криптовалют пока не является окончательным.

«Криптовалюта пока определяется как иное имущество. У нас еще сегодня будет встреча узким кругом. Будет последняя оценка перед презентацией законопроекта. Не выделяются никакие названия, ни биткоины, ни эфиры. Все криптовалюты — это иное имущество», — отметил он, добавив, что законопроект будет презентован 28 декабря.

Депутат подчеркнул, что принятие данного законопроекта возможно уже в конце марта 2018 года.

«Я рассчитываю, что принятие (законопроекта о криптовалютах — Прим. Ред.) будет в марте. Проблема в том, что у нас уже много людей, которые приобретают криптовалюты, а их обманывают. Надо дать возможность людям легально с этим работать, максимально их защитить», — пояснил Анатолий Аксаков, добавив, что в работе над законопроектом участвуют ЦБ и Минфин РФ.

Кроме того, по мнению главы думского комитета, криптовалюты не должны облагаться НДС.

«Мое мнение, что это имущество является финансовый инструментом, финансовым активом, соответственно, его обращение не должно облагаться налогом на добавленную стоимость», — отметил он.

Напомним также, что несколькими днями ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ планирует регулировать краудфандинг как альтернативный источник привлечения капитала.

Источник: РИА Новости

(Всего прочитано 27 раз, из них 1 посещений сегодня)