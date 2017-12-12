После трех недель консолидации средневзвешенный курс криптовалюты Ethereum перешел ключевой уровень сопротивления в районе $500, достигнув исторического максимума $553.19.

По данным аналитического ресурса Coinmarketcap, средневзвешенный курс Ethereum составляет $533,92 (по состоянию на 09:00 UTC — Прим.Ред.). Общий рост за последние сутки составил более 16%.

Надо сказать, что ранее цена Ethereum уже превышала уровень $500 на фоне ажиотажа вокруг игры CryptoKitties, которая привела к перегрузке сети в связи со значительным ростом количества транзакций на покупку и продажу криптографических «котят».

На момент публикации рыночная капитализация Ethereum составляла $51,3 млрд.

Источник: ForkLog

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