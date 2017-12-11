Проект ZODIAQ, позиционирующий себя, как универсальная финансовая блокчейн-корпорация, получил банковскую лицензию категории B от Финансового управления Коморских островов по офшорным операциям.

Как сообщает ForkLog, документ позволит компании осуществлять любые виды банковских операций с криптовалютой, в том числе открывать и вести счета, принимать депозиты и выдавать кредиты.

«ZODIAQ станет первой компанией, легально осуществляющей операции в криптовалюте по всему миру как для частных, так и для юридических лиц. Это обеспечивает законность всех проводимых нами операций и служит дополнительной гарантией для пользователей», — говорят представители блокчейн-стартапа.

Интересно отметить амбициозность задач, которые перед собой ставит команда ZODIAQ. Проект планируется превратить в универсальный криптовалютный центр с собственным банком, диверсифицированным фондом, биржей и платежной системой.

«На этапе запуска можно будет открыть счета в долларах, евро и биткоинах. Список валют будет расширяться в соответствии с рыночным спросом. В общей сложности платформа будет поддерживать 30 фиатных валют и 150 криптовалют», — рассказали в ZODIAQ.

В ближайшие планы компании входит открытие представительств в таких юрисдициях, кака Гибралтар, остров Мэн и Британские Виргинские острова. Эти территории на сегодняшний день максимально лояльны по отношению к криптовалютам и ICO.

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