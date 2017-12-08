АБР хочет создать комитет по финтеху
Ассоциация банков России создаст комитет по финтеху. Об этом заявил председатель ассоциации Георгий Лунтовский на сегодняшней пресс-конференции, сообщает PLUSworld.ru.
Комитет займется разработкой модели безопасного внедрения цифровых технологий в финансовую среду.
Одна из ближайших задач комитета — выработка концепции безопасного использования цифровых валют в экономическом секторе. По результату должен быть предложен вариант законопроекта о криптовалютах в РФ.
Руководителем комитета по финтеху назначен заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Парфенов.
«В рамках комитета по финтеху мы предполагаем участвовать в законотворческой деятельности, то есть оценивать и обсуждать уже созданные инициативы, а также предлагать свои идеи», — рассказал вице-президент АБР Анатолий Козлачков.