Ассоциация банков России создаст комитет по финтеху. Об этом заявил председатель ассоциации Георгий Лунтовский на сегодняшней пресс-конференции, сообщает PLUSworld.ru.

Комитет займется разработкой модели безопасного внедрения цифровых технологий в финансовую среду.

Одна из ближайших задач комитета — выработка концепции безопасного использования цифровых валют в экономическом секторе. По результату должен быть предложен вариант законопроекта о криптовалютах в РФ.

Руководителем комитета по финтеху назначен заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Парфенов.

«В рамках комитета по финтеху мы предполагаем участвовать в законотворческой деятельности, то есть оценивать и обсуждать уже созданные инициативы, а также предлагать свои идеи», — рассказал вице-президент АБР Анатолий Козлачков.

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